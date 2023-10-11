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Україна отримає від Данії та союзників понад 147 млн євро для обслуговування техніки і розмінування

Данський парламент схвалив фінансовий внесок країни в IFU.

Україна отримає від Данії та союзників понад 147 млн євро для обслуговування техніки і розмінування
Прапор Данії
Фото: radatv

Данія з Великобританією, Норвегією, Нідерландами, Швецією, а також Литвою та Ісландією направлять Україні допомогу в розмірі 1,1 мільярда данських крон (понад 147 млн євро) для підтримки військової техніки, розмінування та на придбання інженерних засобів.

Про це йдеться на сайті Міноборони Данії.

"Для боротьби України з Росією дуже важливо, щоб ми продовжували вносити як військову, так і іншу допомогу. Україні потрібні як боєприпаси, так і допомога в обслуговуванні техніки, зношеної внаслідок тривалої війни. Ось чому я радий, що ми разом з іншими країнами у складі IFU (Міжнародного фонду для України, - Ред.) можемо допомогти українцям, зокрема, обладнанням для обслуговування систем озброєння на полі бою", - сказав міністр оборони Трольс Лунд Поульсен.

Кошти передбачені на закупівлю засобів для прориву російських ліній оборони, зокрема, обладнання для розмінування та наведення мостів і переправ, а також засобів технічного обслуговування, запасних частин та інших інженерних засобів.

Данський парламент схвалив фінансовий внесок країни в IFU.

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Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. А Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки нашої держави обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

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