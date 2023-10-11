Лідер антиукраїнської партії у Словаччині створює коаліцію з проросійською партією

У середу екс-прем'єр Словаччини та лідер партії Smer, яка здобула перемогу на виборах, Роберт Фіцо підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією (СНП), – пише словацьке видання Aktuality.

Угода між трьома партіями передбачає створення коаліції за участю партії-переможниці Smer, яка має 42 місця, партії із "золотою акцією" у парламенті "Голос", яка посіла третє місце на виборах і матиме 27 місць, та проросійської СНП із 10 місцями у новому парламенті.

Згідно меморандуму Smer-SD має право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів. Тож, ймовірно, це є шансом для Роберта Фіцо очолити уряд Словаччини вчетверте.

"Голос" отримає пост спікера парламенту, яким скоріше за все стане лідер партії Петер Пеллегріні, який раніше заявляв, що не хоче сидіти в одному уряді з Робертом Фіцо, та сім міністерських посад в уряді, а Словацька національна партія отримує три міністерства, "одне з яких почне діяти з 1 січня 2024 року".

Це означає, що частиною угоди про створення коаліції є також створення нового відомства, яке очолить представник СНП.

Цей мемонрандум означає, що ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", яка посіла друге місце на виборах з 18% голосів, у підсумку опиниться в опозиції.

Міністерство закордонних справ також відійде партії Фіцо. Ймовірно, дипвідомство очолить Мірослав Лайчак.

"Сторони... гарантують зовнішньополітичну орієнтацію Словацької Республіки на основі членства Словаччини в Європейському Союзі, НАТО та інших значущих міжнародних організаціях, при повній повазі суверенітету та національних інтересів", – йдеться в підписаному у середу меморандумі.

Нагадаємо, 1 жовтня на виборах у Словаччині перемогу здобула антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо. Він відомий своєю проросійською позицією та виступає проти допомоги Україні. Лідер партії Smer сказав, що його позиція не змінилася і зазначив, що люди у Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна.