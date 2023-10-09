Прем’єр-міністру Люксембургу Ксав'є Бетелю, який обіймав посаду останні десять років, доведеться розглянути можливість створення нової коаліції.

Його партнер, партія “Зелені”, зазнав поразки на недільних національних виборах, пише Bloomberg.

“Демократична партія” Бетеля отримала 14 місць у 60-місцевому парламенті. Союзниця прем’єра Люксембурзька соціалістична робітнича партія здобула 11 місць, але “Зелені” втратили більш ніж половину своїх мандатів. Таким чином нинішній тристоронній альянс втратив більшість, необхідну для формування нового уряду.

Популістська Партія альтернативних демократичних реформ випередила “зелених” у парламенті, отримавши п'ять місць проти чотирьох.

Консерватори, яких очолює колишній міністр фінансів Люк Фріден, виграли недільні вибори, як і в попередні роки, зберігши 21 місце. Для головної опозиційної партії країни − Християнсько-соціальної народної партії, − це перший шанс за 10 років повернутися.

"Сьогодні люксембуржці дали ХСНП чіткий мандат на формування наступного уряду”, − сказав Фріден своїм колегам у партії пізно ввечері в неділю.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель голосує на виборах

Демократи Бетеля є в коаліції із “зеленими” та соціалістами з 2013 року, коли вони витіснили консерваторів колишнього прем'єр-міністра Жан-Клода Юнкера з уряду за драматичні 24 години і поклали край його майже двадцятирічному правлінню на посаді прем'єр-міністра.

Нагадаємо, німецькі консерватори перемогли на регіональних виборах у ключових землях Баварія та Гассен, а союзники канцлера Олафа Шольца втратили свої позиції.