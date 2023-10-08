Додаткова допомога армії Ізраїлю вже у дорозі, – Байден (оновлено)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наказав “додатково підтримати” Ізраїль після нападу палестинських ополченців ХАМАС.

Про це заявив Білий дім сьогодні, пише uol.com.br.

Водночас подробиці допомоги невідомі.

“Президент розпорядився про надання додаткової підтримки Ізраїлю перед обличчям цієї безпрецедентної терористичної атаки ХАМАС”, – йдеться у заяві.

Оновлено 20:42. Як йдеться у повідомленні Білого дому, Байден розмовляв сьогодні вранці з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Президент повідомив, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю вже у дорозі, а найближчими днями Тель-Авів отримає ще допомоги.

Вчора американський високопосадовець заявив, що тривають переговори про надання військової допомоги Тель-Авіву.

Видання Politico пише, що адміністрація Байдена працює над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі конкретних систем зброї.

Передача зброї може бути частиною нового пакету допомоги Ізраїлю, про який державний секретар Ентоні Блінкен заявив CNN у неділю вранці.

Президент доручив своїй команді зробити все можливе, щоб підтримати Ізраїль у конфлікті, сказав американський чиновник.

Одним з варіантів, який Білий дім може розглядати, є вивільнення маловідомих запасів американських боєприпасів, що зберігаються в Ізраїлі. Зброя призначена для використання США в конфліктах на Близькому Сході, але США також дозволили Тель-Авіву отримати доступ до озброєння у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, раніше Байден запевнив у “твердій підтримці” Ізраїлю та застеріг інші угрупування від приєднання до нападу на Ізраїль.

Нині прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів телефонні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.