Президент Ізраїлю закликав до створення уряду національної єдності

"Це вимога цього тривожного часу".

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав до створення уряду національної єдності.

Про це йдеться у зверненні Герцога до нації.

“Настав час створити уряд національної єдності. Це вимога цього тривожного часу”, − сказав він.

נשיא המדינה יצחק הרצוג בנאום לאומה. הצטרפו לשידור החיhttps://t.co/IOrtGtYEHB — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 8, 2023

Нагадаємо, згідно з останніми даними, кількість загиблих в Ізраїлі від атак ХАМАСу зросла до щонайменше 700 осіб, повідомив телеканал KAN. 2150 поранено, з них 300 у важкому стані.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наказав “додатково підтримати” Ізраїль після нападу палестинських ополченців ХАМАС.