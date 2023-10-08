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Президент Ізраїлю закликав до створення уряду національної єдності

"Це вимога цього тривожного часу".

Президент Ізраїлю закликав до створення уряду національної єдності
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав до створення уряду національної єдності.

Про це йдеться у зверненні Герцога до нації.

“Настав час створити уряд національної єдності. Це вимога цього тривожного часу”, − сказав він.

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Нагадаємо, згідно з останніми даними, кількість загиблих в Ізраїлі від атак ХАМАСу зросла до щонайменше 700 осіб, повідомив телеканал KAN. 2150 поранено, з них 300 у важкому стані.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наказав “додатково підтримати” Ізраїль після нападу палестинських ополченців ХАМАС.

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