Кількість загиблих від терористичних атак в Ізраїлі перевищила 600 осіб

Кількість загиблих в Ізраїлі від атак ХАМАСу за два дні ескалації перевищила позначку в 600 осіб, – повідомляє The Times of Israel.

Серед загиблих - мирні жителі та десятки поліцейських і військових. Крім того, 2048 осіб поранено.

У свою чергу, палестинські офіційні особи кажуть, що у Смузі Гази було вбито понад 300 людей, не уточнюючи: йдеться про цивільних чи про бойовиків.

Як повідомили у МЗС України, внаслідок бойjвих дій в Ізраїлі загинули дві українки. ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.