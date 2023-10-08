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Кількість загиблих від терористичних атак в Ізраїлі перевищила 600 осіб

Серед загиблих – військові, поліцейські та цивільні. 

Кількість загиблих від терористичних атак в Ізраїлі перевищила 600 осіб
Убиті палестинськими бойовиками мирні жителі, Сдерот, Ізраїль, 7 жовтня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих в Ізраїлі від атак ХАМАСу за два дні ескалації перевищила позначку в 600 осіб, – повідомляє The Times of Israel.

Серед загиблих - мирні жителі та десятки поліцейських і військових. Крім того, 2048 осіб поранено.

У свою чергу, палестинські офіційні особи кажуть, що у Смузі Гази було вбито понад 300 людей, не уточнюючи: йдеться про цивільних чи про бойовиків. 

Як повідомили у МЗС України, внаслідок бойjвих дій в Ізраїлі загинули дві українки. ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.

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