Ізраїльський прем'єр провів екстрені телефонні розмови зі Шольцом, Зеленським, Мелоні та Сунаком

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів телефонні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

"Усі вони висловили беззастережну підтримку права Ізраїлю захищатися за необхідності", - йдеться в дописі Нетаньяху у Х (екствітер).

דיברתי עם קנצלר גרמניה אולף שולץ, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני וראש ממשלת בריטניה רישי סונאק. כולם הביעו תמיכה בלתי מסויגת בזכותה של ישראל להגן על עצמה ככל שיידרש. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2023

Згодом Зеленський повідомив, що ізраїльський прем'єр розповів про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.

"Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі", - наголосив Президент.

Зеленський додав, що сторони обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня терористична організація ХАМАС завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю. Після атаки ХАМАСУ в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі", а пізніше міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Нині воєнно-політичний кабінет повідомив, що Ізраїль офіційно оголосив стан війни.

За даними українського МЗС, дві українки загинули в Ізраїлі. Опісля голова зовнішньополітичного комітету Верховної Ради Олександр Мережко запропонував визнати ХАМАС терористичною організацією.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль вигідний Росії, щоб відволікти увагу світу від війни в Україні.