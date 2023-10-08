Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
ГоловнаСвіт

Дипломатам вдалося розшукати зниклого в Ізраїлі українця

Одній родині допомогли виїхати.

Дипломатам вдалося розшукати зниклого в Ізраїлі українця
Фото: EPA/UPG

Оперативний штаб МЗС України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює цілодобово. За минулу добу українські дипломати розшукали 1 громадянина, який зник на півдні країни. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Відомо, що дипломати допомогли 1 родині виїхати із міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для 2 родин на тлі скасованих авіарейсів. 

"Загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян. Запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки", – розповів Ніколенко.

Досі немає офіційного підтвердження можливої смерті однієї громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила. 

"Українське посольство на постійному контакті із ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю. Тримаємо також зв‘язок із українцями, які знаходяться в Секторі Газа, розробляємо маршрути екстреного виїзду із анклаву, в разі настання такої потреби", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль значно збільшилася. Безвісти зникли 750 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies