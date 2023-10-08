Дипломатам вдалося розшукати зниклого в Ізраїлі українця

Оперативний штаб МЗС України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює цілодобово. За минулу добу українські дипломати розшукали 1 громадянина, який зник на півдні країни. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Відомо, що дипломати допомогли 1 родині виїхати із міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для 2 родин на тлі скасованих авіарейсів.

"Загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян. Запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки", – розповів Ніколенко.

Досі немає офіційного підтвердження можливої смерті однієї громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила.

"Українське посольство на постійному контакті із ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю. Тримаємо також зв‘язок із українцями, які знаходяться в Секторі Газа, розробляємо маршрути екстреного виїзду із анклаву, в разі настання такої потреби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль значно збільшилася. Безвісти зникли 750 людей.