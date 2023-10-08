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Під час зіткнень з ХАМАС загинув високопоставлений ізраїльський офіцер, командир бригади “Нахаль” Джонатан Штайнберг

Він є одним із найбільш високопоставлених ізраїльських офіцерів, убитих у боях за останній час. 

Під час зіткнень з ХАМАС загинув високопоставлений ізраїльський офіцер, командир бригади “Нахаль” Джонатан Штайнберг
Джонатан Штайнберг
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Командир бригади “Нахаль” ізраїльської армії був убитий під час зіткнень з ХАМАС, повідомляє The Times of Israel із посиланням на ЦАХАЛ. 

Військові повідомили, що полковник Джонатан Штайнберг був убитий сьогодні вранці під час зіткнень з терористами ХАМАС в районі Керем-Шалом біля кордону з сектором Гази.

Зазначається, що 42-річний Стейнберг із південного міста Шомрія прямував до місця зіткнень, якими керували його підлеглі, коли він зіткнувся з терористом, який убив його.

Також повідомляється, що Джонатан Штайнберг є одним із найвищих ізраїльських офіцерів, убитих у боях за останній час.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час звернення до нації заявив, що Ізраїль помститься за цей чорний день. Він закликав жителів Гази тікати, оскільки ізраїльські військові будуть знищувати бойовиків ХАМАСу на цій території.

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