Головне за суботу, 7 жовтня: 50 бойових зіткнень на фронті, операція "Залізні мечі" в Ізраїлі

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Ворог завдав 8 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 жовтня – в нашій новині.

Правоохоронці ідентифікували 48 загиблих внаслідок удару росіян по селу Гроза Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов. "З використанням мобільної ДНК-лабораторії за ніч було проведено дослідження 37 фрагментів тіл. 38 досліджень ще перебувають у роботі. Автоматично порівнюємо ДНК зі зразками родичів. Знайшли 9 збігів. 12 тіл залишаються неідентифікованими", - написав Болвінов у Facebook.

За його словами, починаючи з сьогоднішнього дня, родичі загиблих зможуть забрати тіла тих, кого вже вдалося ідентифікувати.

Пізніше він додав, що наразі індентифіковано вже 48 загиблих.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки в Ізраїлі.

"Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені. Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу. Хоч би хто використовував терор, це - злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це - злочин проти світу", - зазначив Зеленський.

"Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації", - наголосив він також, закликавши всіх громадян України, які перебувають у зоні небезпеки, уважно дотримуватись інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією.

"Будь ласка, бережіть себе! МЗС України та наше посольство в Ізраїлі готові допомогти в будь-якій ситуації. Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, невідкладно звертайтесь у будь-який спосіб, який вам доступний, до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва. Кожне життя має значення! Кожен прояв терору засуджуємо", - додав президент УКкраїни.

Нагадаємо, в суботу вранці ХАМАС оголосив, що "готовий до війни" та атакував Ізраїль тисячами ракет. Мохаммад Дейф, старший військовий командир ХАМАС, оголосив про початок військової операції "Шторм Аль-Акса". Після атаки ХАМАС в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі", а пізніше міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Ізраїль збирає чотири дивізії військових задля початку сухопутної операції в районі Сектору Газа, повідомили джерела LB.ua у Міноборони Ізраїлю.

Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил. Кілька годин тому Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) стала перекидати військовослужбовців на кордон для подальшої контртерористичної операції.

Нагадаємо, що Бразилія, яка зараз головує в Раді безпеки ООН, скликатиме екстрене засідання чрез події в Ізраїлі.

ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.

Станом на 22:22 джерела LB.ua у Міноборони Ізраїлю повідомили, що вже відомо про 250 вбитих і 1452 поранених. 18 - в критичному стані, 267 - у важкому.

Надвечір ізраїльська армія заявила, що відновила контроль над більшістю прикордонних громад Гази, куди проникли бойовики ХАМАС та Ісламського джихаду.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!