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В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан

Також ухвалено рішення про призов добровольців-поліцейських. 

В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Про це повідомляє видання Haaretz.

Бен-Гвір також зазначив, що запровадження режиму НС дасть поліції додаткові повноваження. Також ухвалено рішення про призов добровольців-поліцейських. 

Нагадаємо,

в суботу вранці ХАМАС оголосив, що "готовий до війни" та атакував Ізраїль тисячами ракет. Мохаммад Дейф, старший військовий командир ХАМАС, оголосив про початок військової операції "Шторм Аль-Акса".

Після атаки ХАМАСУ в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

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