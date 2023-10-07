В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан

Також ухвалено рішення про призов добровольців-поліцейських.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Про це повідомляє видання Haaretz.

Бен-Гвір також зазначив, що запровадження режиму НС дасть поліції додаткові повноваження. Також ухвалено рішення про призов добровольців-поліцейських.

Нагадаємо,

в суботу вранці ХАМАС оголосив, що "готовий до війни" та атакував Ізраїль тисячами ракет. Мохаммад Дейф, старший військовий командир ХАМАС, оголосив про початок військової операції "Шторм Аль-Акса".

Після атаки ХАМАСУ в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".