Ризик ескалації блідне у порівнянні з тим, якщо ми дозволимо Путіну виграти цю війну, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував в інтерв’ю німецькому виданню WELT на відмову Берліна на даний момент передати Україні крилаті ракети Taurus.

«Я розумію занепокоєння, що наша підтримка України несе в собі ризик ескалації, але ризик блідне у порівнянні з тим, якщо ми дозволимо Путіну виграти цю війну. Якщо Путін виграє війну в Україні, він, швидше за все, знову вдасться до насильства», – сказав очільник НАТО.

Столтенберг також відзначив нещодавні заяви Берліна про нові поставки озброєнь.

«Я вітаю заяву Німеччини про те, що вона надішле Україні ще одну систему протиповітряної оборони типу Patriot», – сказав Столтенберг.

Очільник НАТО також прокоментував погрози Кремля щодо можливого використання тактичної ядерної зброї.

«Ядерна риторика Росії є абсолютно безвідповідальною, але ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким», – зазначив він.

За його словами, Москва усвідомлює, що ядерна війна ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися.

Нагадаємо, Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зиму. Та за словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, Україні необхідні німецькі крилаті ракети Taurus.