«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
ГоловнаСвіт

Ризик ескалації блідне у порівнянні з тим, якщо ми дозволимо Путіну виграти цю війну, – Столтенберг

Столтенберг закликав не дати Путіну перемогти в Україні.

Ризик ескалації блідне у порівнянні з тим, якщо ми дозволимо Путіну виграти цю війну, – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував в інтерв’ю німецькому виданню WELT на відмову Берліна на даний момент передати Україні крилаті ракети Taurus.

«Я розумію занепокоєння, що наша підтримка України несе в собі ризик ескалації, але ризик блідне у порівнянні з тим, якщо ми дозволимо Путіну виграти цю війну. Якщо Путін виграє війну в Україні, він, швидше за все, знову вдасться до насильства», – сказав очільник НАТО.

Столтенберг також відзначив нещодавні заяви Берліна про нові поставки озброєнь.

«Я вітаю заяву Німеччини про те, що вона надішле Україні ще одну систему протиповітряної оборони типу Patriot», – сказав Столтенберг.

Очільник НАТО також прокоментував погрози Кремля щодо можливого використання тактичної ядерної зброї. 

«Ядерна риторика Росії є абсолютно безвідповідальною, але ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким», – зазначив він.

За його словами, Москва усвідомлює, що ядерна війна ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися.

Нагадаємо, Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зиму.  Та за словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, Україні необхідні німецькі крилаті ракети Taurus.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies