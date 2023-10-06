"Група Вагнера" домовилася з китайською фірмою про купівлю двох супутників, знімки з яких використовувала для розвідки, - AFP

У 2022 році "Група Вагнера" підписала договір із китайською фірмою Beijing Yunze Technology Co Ltd. Метою була купівля двох супутників і використання їхніх знімків для розвідувальної діяльності, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У той період "вагнерівці" відігравали важливу роль для Росії у повномасштабному вторгненні в Україну. Отримані знімки ПВК використовувала для планування операцій в Україні, Африці й на території Росії, зокрема, під час невдалої спроби заколоту цього року.

Відповідно до договору, "вагнерівці" мали купити китайські супутники JL-1 GF03D 12 та JL-1 GF03D 13, які перебувають на орбіті на висоті 535 кілометрів над Землею. Вартість послуг становила понад $30 мільйонів.

Від російської сторони документ підписав гендиректор компанії "Ніка-Фрут" (співпрацювала із компаніями з орбіти засновника "вагнерівців" Євгенія Пригожина) Іван Мечетін.

Наразі невідомо, чи знала влада Китаю про цей договір. Він, до речі, дійсний і донині. Цьогоріч у лютому проти Beijing Yunze Technology Co Ltd запровадили санкції США.

Згодом Штати застосували обмеження до ще однієї компанії - Head Aerospace Technology. Вона постачала супутникові знімки України "організаціям, пов'язаним із ПВК "Вагнер" і Євгенія Пригожина".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що китайська супутникова компанія Spacety, яку США внесли до чорного списку, надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК “Вагнера”.

Spacety базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі. Компанія спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.

Тим часом колишні найманці "Групи Вагнера", що були на території Білорусі, повернулися воювати проти українців, але вже з підписаними контрактами із Міноборони РФ. Вони перебувають на східному напрямку.