Китайська супутникова компанія надавала зображення ПВК “Вагнера”, - Держдепартамент

Китайська супутникова компанія Spacety, яку США внесли до чорного списку, надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК “Вагнера”.
Про це повідомляє Sky News.
Про це під час слухань у Конгресі розповів помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк.
Spacety базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі. Компанія спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.
Втім, сама Spacety заявила, що дотримується міжнародних санкцій проти Росії, і не підтримує зв’язків з РФ після введення обмежень.
Як раніше повідомлялось, підсанкційний власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин отримав дохід у розмірі понад 250 млн доларів від своєї глобальної імперії природних ресурсів протягом чотирьох років до вторгнення Москви в Україну.