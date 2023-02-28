Китайська супутникова компанія надавала зображення ПВК “Вагнера”, - Держдепартамент

Сама компанія заявила, що дотримується міжнародних санкцій проти Росії.

Китайська супутникова компанія Spacety, яку США внесли до чорного списку, надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК “Вагнера”.

Про це повідомляє Sky News.

Про це під час слухань у Конгресі розповів помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк.

Spacety базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі. Компанія спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.

Втім, сама Spacety заявила, що дотримується міжнародних санкцій проти Росії, і не підтримує зв’язків з РФ після введення обмежень.

Як раніше повідомлялось, підсанкційний власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин отримав дохід у розмірі понад 250 млн доларів від своєї глобальної імперії природних ресурсів протягом чотирьох років до вторгнення Москви в Україну.