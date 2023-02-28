Влада Фінляндії розпочала будівництво стіни на кордоні з Росією

Протягом найближчих кількох років уздовж фінсько-російського кордону буде зведений двохсоткілометровий паркан.

Про це повідомляє Yle.

Зокрема, у понеділок вже викорчували дерева з обох боків прикордонного переходу Іматру.

Зазначається, що в районі Іматру спочатку буде зведено трикілометрову тестову ділянку. Поряд із огорожею також буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. На деяких ділянках будуть встановлені освітлення та динаміки.

Сам паркан на східному кордоні країни проходитиме і по приватних землях, тому владі буде необхідно провести переговори із землевласниками.

Нагадаємо, у Фінляндії демонтували останній пам’ятник Леніну.