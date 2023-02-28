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Влада Фінляндії розпочала будівництво стіни на кордоні з Росією

Паркан має ускладнювати перетин кордону для небажаних осіб.

Влада Фінляндії розпочала будівництво стіни на кордоні з Росією
Фото: yle.fi

Протягом найближчих кількох років уздовж фінсько-російського кордону буде зведений двохсоткілометровий паркан.

Про це повідомляє Yle.

Зокрема, у понеділок вже викорчували дерева з обох боків прикордонного переходу Іматру.

Зазначається, що в районі Іматру спочатку буде зведено трикілометрову тестову ділянку. Поряд із огорожею також буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. На деяких ділянках будуть встановлені освітлення та динаміки.

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Сам паркан на східному кордоні країни проходитиме і по приватних землях, тому владі буде необхідно провести переговори із землевласниками.

Нагадаємо, у Фінляндії демонтували останній пам’ятник Леніну. 

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