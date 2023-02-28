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Третина українських переселенців, що виїхали через війну в країни ЄС, хотіли б повернутися додому, – Politico

79% вимушених переселенців з України мають фінансові труднощі за кордоном.

Третина українських переселенців, що виїхали через війну в країни ЄС, хотіли б повернутися додому, – Politico
Фото: Владислав Содель

Кожен третій український біженець відчуває себе частиною спільноти у країні, що його прийняла, водночас стільки ж хотіли б повернутися додому, в Україну.

Про це пише Politico з посиланням на опитування, опубліковане у вівторок Агентством ЄС з основних прав (FRA).

“Оскільки війна затягується, нам потрібно запровадити ефективні довгострокові заходи, які дозволять суспільствам, що приймають переселенців, і переміщеним особам адаптуватися до потрясінь, спричинених цією війною”, – сказав директор FRA Майкл О’Флаерті.

Видання пише, що 14 685 українських біженців, які проживають у десяти країнах ЄС (Болгарія, Чехія, Естонія, Німеччина, Угорщина, Італія, Польща, Румунія, Словаччина та Іспанія), відповіли на онлайн-опитування агентства в період із серпня до вересня 2022 року.

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Хоча майже половина повідомили, що відчувають депресію, 61% сказали, що вони відчували оптимізм щодо майбутнього з моменту прибуття в країну, що їх прийняла.

Проте, оскільки лише третина респондентів має оплачувану роботу, 79% сказали, що вони стикаються з фінансовими труднощами.

Мова є основною перешкодою для отримання роботи: чверть сказали, що вони не говорять мовою країни, в якій зараз живуть, тоді як 41% сказали, що говорять, але погано.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року спричинило найбільшу кризу біженців на континенті з часів Другої світової війни. За даними Агентства ООН у справах біженців, понад 8 млн українських біженців виїхали до іншої європейської країни з початку війни, а близько 4,8 млн звернулися за схемою тимчасового захисту в країні ЄС.

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