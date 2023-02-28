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Німецька компанія Rheinmetall почала поставку в Україну автоматизованих систем розвідки

Ці системи під назвою SurveilSPIRE в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу.

Німецька компанія Rheinmetall почала поставку в Україну автоматизованих систем розвідки
Автоматизована система розвідки SurveilSPIRE
Фото: скріншот відео

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall почав поставку в Україну автоматизованих систем розвідки. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall постачає в Україну автоматизовані системи розвідки. Вони в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Rheinmetall співпрацює в цьому проекті з естонською компанією DefSecIntel. Ці розвідувальні системи, відомі як SurveilSPIRE, складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, міні-дронів з автопілотом і системи управління. У комплект поставки також входять транспортні засоби. Вартість замовлення становить двозначну суму в мільйони євро (тобто як мінімум 10 млн євро, - ред.). Доставка вже почалася.

Вишки спостереження SurveilSPIRE, створені естонською компанією DefSecIntel, можна завантажити на трейлери та швидко транспортувати до зони їх роботи. Для складання потрібно три людини; робота повністю автоматизована. Система включає бездротові канали зв’язку (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі забезпечують тривалу роботу без кабелів живлення або джерела палива. Система базується на автопілотованих розвідувальних безпілотниках, які здійснюють патрулювання та здійснюють польоти для виконання певних завдань. Це дозволяє перевіряти виявлені загрози та дозволяє оператору ініціювати необхідні контрзаходи.

 

Нагадаємо, нещодавно Німеччина надала Україні мостоукладальні машини Biber. Україна отримала шість танкових мостоукладачів.

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