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Вночі ворог влучив у частину ДСНС у Святогірську, загинув рятувальник

Ще чотири рятувальники поранені. 

Вночі ворог влучив у частину ДСНС у Святогірську, загинув рятувальник
Фото: Telegram/Павло Кириленко

У ніч на 28 лютого ворог влучив у частину ДСНС у Святогірську Донецької області. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко

“Вночі росіяни обстріляли Святогірськ, поцілили у частину ДСНС – за попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені”, - написав очільник ОВА. 

Він зазначив, що це усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Курахівку на Донеччині, відомо про одного загиблого. 

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