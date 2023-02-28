Виведення з ладу літака А-50 було б значною втратою для Росії та більшим обмеженням її повітряних операцій, – МО Британії

Втрата цього борту може означати, що Росія тепер матиме в експлуатації лише шість оперативних А-50.

Втрата Росією одного літака А-50, що використовуться для розвідки повітря та координації винищувачів, була в досить відчутною. Цей літак має вирішальне значення для російських повітряних операцій.

Учора білоруська опозиція у вигнанні та антивладне угруповання Bypol заявили, що два партизани вразили безпілотником цей літак на аеродромі Мачулищі. Уперше він був зафіксований 19 січня при вильоті з авіабази Мачулищі в Білорусі в супроводі двох винищувачів Міг-31К, йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії в твіттері.

Цей літак бав участь у спільних російсько-білоруських навчаннях з 16 січня по 1 лютого 2023 року.Bypol повідомила про два вибухи та пошкодження передньої та середньої частин A-50 MAINSTAY, а також антени радара.

"A-50 MAINSTAY – російська бортова платформа раннього попередження та управління. Його роль полягає у створенні розпізнаної повітряної картини та забезпеченні координації сусідніх винищувачів. Атрибуція та пошкодження офіційно не підтверджені. Однак втрата A-50 MAINSTAY була б значною, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного бойового простору", – зазначили в МО.

Втрата цього борту може означати, що Росія тепер матиме в експлуатації лише шість оперативних А-50, що ще більше обмежить її повітряні операції.

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Нагадаємо, 27 лютого білоруська опозиція у екзилі заявила про пошкодження партизанами російського військового спостережувального літака А-50 на аеродромі Мачулищі. Офіційно окупанти таку втрату не підтверджували. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що його довірені джерела також повідомили про пошкодження такого літака. Водночас він вважає, що втрата А-50 для Росії великого значення не матиме, оскільки вона має такі ж борти.