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Окупанти роздають росгвардійцям землю у Криму

Практику роздачі землі росгвардійцям і на інших захоплених землях.

Окупанти роздають росгвардійцям землю у Криму
Фото: ГУР Міноборони України

Російська влада роздає “правоохоронцям” земельні ділянки в окупованому Криму.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Таким чином поліцаям платять за вірність й беззаперечне виконання наказів щодо репресій місцевого населення, зокрема кримських татар”, – йдеться у повідомленні. 

Росіяни планують поширити практику роздачі землі росгвардійцям і на інших захоплених землях.

Перелік “власників” землі стане відомим загалу після його формування.

У Центрі нацспротиву зазначили, що всі ці акти власності на землю не мають юридичної сили й після деокупації півострова будуть поверненні державі або власникам землі станом на 2014 рік.

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Нагадаємо, у МЗС нагадали про незаконність відвідування Криму з території РФ. Для порушників, котрі відвідують Крим з Росії, передбачена правова відповідальність.

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