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На Харківщині викрили підозрюваного у співпраці з окупантами

Чоловік показував окупантам, у кого із місцевих мешканців є транспорт.

На Харківщині викрили підозрюваного у співпраці з окупантами
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області

Слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру чоловіку, який супроводжував автомобілі, на яких пересувались військові окупанти. Також він інформував окупантів щодо місцевості для сприяння виконанню росіянами бойових завдань.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що у підозрюваного з початку захоплення збройними силами російської федерації території Липецької територіальної громади виник умисел, спрямований на допомогу державі-агресору”, - йдетьсяу повідомленні. 

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Також чоловік показував окупантам будинки місцевих мешканців, де знаходились транспортні засоби, після чого росіяни їх забирали.  

Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала місцевого депутата на Харківщині, який наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі рашистів.

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