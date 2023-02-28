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На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Лікарі борються за його життя.

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 28 лютого, у Херсонській області на російській міні підірвався чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"В Херсонській області на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався мирний житель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трагедія сталася поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади. 58-річний місцевий житель рубав у лісосмузі дрова, як раптом натрапив на російську міну. Через вибух чоловік залишився без частини правої ноги.

"Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Нині він знаходиться на операційному столі, лікарі борються за його життя", - додали в ОВА.

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Нагадаємо, що 25 лютого на Херсонщині троє людей підірвались на мінах. Двоє з них загинули, а ще одного шпиталізували.

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