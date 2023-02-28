Президент провів чергове засідання Ставки: обговорили забезпечення ЗСУ боєприпасами

Учасники засідання Ставки також розглянули загальну оперативну обстановку на фронті та ймовірний характер дій противника на найближчий час.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було розглянуто ймовірний характер дій ворога найближчим часом, забезпечення сил оборони боєприпасами і технікою та навчання українських бійців за кордоном.

Про це повідомляється на сайті президента.

"Члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом, про що доповіли головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) “Таврія” Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань.

Командувач ОСУВ “Північ” Сергій Наєв та командувач ОСУВ “Одеса” Едуард Москальов доповіли про ситуацію на Північному та Південному напрямках.

У засіданні також взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, Верховний головнокомандувач провів 23 лютого засідання Ставки у розширеному форматі з детальними доповідями, які зробилии Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов і Наєв.