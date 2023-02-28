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У Києві сталася пожежа, є потерпілий (оновлено)

На місці пожежі лунали вибухи.

У Києві сталася пожежа, є потерпілий (оновлено)
Фото: Віталій Кличко

В Голосіївському районі Києва cталася пожежа. 

Про це повідомив у Телеграм мер міста Віталій Кличко.

"Пожежа в окремо розташованій будівлі. На місці пожежі лунають вибухи, попередньо - кисневі балони. Всі служби вже на місці. Одна особа постраждала", - повідомив він.

Оновлено. Згодом Кличко повідомив, що пожежа ліквідована.

"Пожежу в Голосіївському районі, в окремо розташованій будівлі оперативно ліквідували. Постраждала одна людина", - написав він.

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Нагадаємо, що 25 лютого на одному з підприємств у Подільському районі Києва спалахнула пожежа. Потерпілих внаслідок пожежі не було.

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