Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні сили ЗСУ завдали понад 4 400 ударів по позиціях росіян за рік війни

Ефективність бойової роботи авіації залежить від розрахунків штурманів.

Повітряні сили ЗСУ завдали понад 4 400 ударів по позиціях росіян за рік війни
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

За рік війни ударна авіація Повітряних Сил завдала понад 4 400 групових авіаударів по опорних пунктах, позиціях, логістиці, бойовій техніці та живій силі ворога. Здійснено більше 5 300 бойових вильотів на винищувальне прикриття.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ефективність та результат бойової роботи авіації напряму залежить від правильних та точних штурманських розрахунків.

Саме штурман швидко здійснює вибір оптимального маршруту польоту, порядку подолання протиповітряної оборони противника, вихід на ціль, вибір необхідних засобів ураження, розрахунок пального для виконання завдання та інші.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Сьогодні, 28 лютого, штурмани авіації Збройних Сил України відзначають своє професійне свято, відзначають на бойових постах, детально розписуючи черговий авіаудар по ненависному російському загарбнику. Від цих розрахунків напряму залежить успіх повітряної операції.

“Щиро дякую усім військовослужбовцям штурманської служби за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій Присязі”, – говорить командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Нагадаємо, за минулу добу наша авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також