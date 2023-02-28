Повітряні сили ЗСУ завдали понад 4 400 ударів по позиціях росіян за рік війни

За рік війни ударна авіація Повітряних Сил завдала понад 4 400 групових авіаударів по опорних пунктах, позиціях, логістиці, бойовій техніці та живій силі ворога. Здійснено більше 5 300 бойових вильотів на винищувальне прикриття.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ефективність та результат бойової роботи авіації напряму залежить від правильних та точних штурманських розрахунків.

Саме штурман швидко здійснює вибір оптимального маршруту польоту, порядку подолання протиповітряної оборони противника, вихід на ціль, вибір необхідних засобів ураження, розрахунок пального для виконання завдання та інші.

Сьогодні, 28 лютого, штурмани авіації Збройних Сил України відзначають своє професійне свято, відзначають на бойових постах, детально розписуючи черговий авіаудар по ненависному російському загарбнику. Від цих розрахунків напряму залежить успіх повітряної операції.

“Щиро дякую усім військовослужбовцям штурманської служби за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій Присязі”, – говорить командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Нагадаємо, за минулу добу наша авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів.