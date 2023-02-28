На Херсонщині вже четверо вбитих за добу

У Херсонській області протягом 28 лютого через удари армії РФ 4 людини загинули, 5 людей поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

"На вулиці Привокзальній (Херсон - ред.) біля під'їзду - скривавлене тіло 71-річного містянина. Рани від уламків ворожих снарядів виявилися для нього смертельними. На вулиці Марії Фортус тяжкі поранення дістав 72-річний перехожий. Лікарі борються за його життя. Люди, що кілька хвилин тому мали дах над головою, з болем і страхом показують побиті хати та величезні вирви від снарядів. Жінку, котра мешкала на вулиці Купецькій, рятувальникам довелося визволяти з-під руїн власного будинку. Медики роблять усе можливе, аби врятувати її", - йдеться у повідомленні.

Атака росіян також вартувала життя 45-річному чоловікові з селища Комишани. Травми були численними і тяжкими: постраждалий помер у приймальному відділенні лікарні. Ще одну людину поранили у Білозерці, двох - у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка.

Нагадаємо, що протягом 27 лютого російська армія 119 разів обстрілювала Херсонську область. Під вогнем перебували 25 населених пунктів.