У більшості країн це звичайний робочий день.

У “Дії” стартувало опитування, чи залишати вихідним “8 березня”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

“Міжнародний день захисту прав жінок виник завдяки руху жінок за рівні права. У більшості країн це звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, — офіційний вихідний. Щоб уникнути суперечностей та вирішити, чи залишити вихідний, ми спільно з Мінцифрою запрошуємо долучитися до опитування через Дію, яке ми проводимо за парламентської ініціативи”, - йдеться в повідомленні.

Щоб пройти опитування, авторизуйтеся у застосунку, оберіть “Послуги”, а далі “Опитування”. Голосування триватиме до 6 березня.

Зазначається, що опитування в “Дії” реалізовано за парламентської ініціативи у співпраці Мінцифри з Міністерством культури та інформаційної політики України.

Нагадаємо, на порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб. Таким чином, 10 хвилин онлайн замінять походи до ДРАЦСу.