​На Київщині зростає кількість випадків захворювання на коронавірус

Протягом минулого тижня з 20 по 26 лютого у Київській області зареєстровано 479 підтверджених випадків коронавірусної хвороби – на 123 більше, ніж у період з 13 по 19 лютого.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

“У лікарні регіону госпіталізовано 192 хворих. Із них 155 – з підтвердженим діагнозом коронавірус, 37 – із підозрою на COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадують, що вакцинація може полегшити перебіг хвороби, захистити від ризиків госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу. За даними Департаменту охорони здоров’я Київської ОВА, протягом останнього тижня щеплення зробили 1 766 особи.

Найбільше вакцинувалися першою бустерною дозою – 779 щеплень. Другу бустерну дозу отримали 398 осіб, першу дозу вакцини – 307, другу дозу – 282.

Наразі на Київщині працює 24 центри масової вакцинації та 182 пункти щеплень, а також 19 мобільних бригад. Адреси та контакти пунктів і центрів тут.

Нагадаємо, варіант штаму коронавірусної хвороби Omicron XBB.1.5, відомий також під назвою "Кракен", підтверджено вже в 4 областях України.