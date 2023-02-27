Квартал буде побудований навколо Ворзельського музею історії і культури “Уварівський дім”.

У селищі Ворзель Київської області Бучанського району у рамках відновлення буде побудований французький квартал.

Про це повідомив у Telegram мер Бучі Анатолій Федорук.

За його словами, французький квартал з’явиться навколо Ворзельського музею історії і культури “Уварівський дім”. Протягом кількох місяців група французьких архітекторів працює над концепцією розвитку цієї частини Ворзеля.

“З одного боку, важливо зберегти та відреставрувати сам "Уварівський дім”. З іншого – збудувати новий корпус школи №10 та дошкільного навчального закладу, зруйнованого рашистами", – розповів мер.

Фото: Анатолій Федорук у Telegram

Федорук додав, що проєкт сучасного культурного простору презентував президент Архітектурної асоціації АМО Мартін Дюплантьє.

"Запропонована нова будівля поєднує в собі сучасні рішення для таких просторів із традиційними для Ворзеля дерев'яними елементами. Фінансування домовилися шукати разом. Розраховуємо, що ідея такого кварталу сподобається і жителям Ворзеля, і тим громадянам Франції, які хочуть підтримати нашу громаду у відновленні", – йдеться у повідомленні.

"Уварівський дім" – символ міста, збудований у Ворзелі у 1902 році для відомого київського промисловця Карла-Генріха Септера. Пізніше його придбала графиня Наталія Уварова, дочка відомого цукрозаводчика та мецената Федора Терещенка.

Нагадаємо, 19 січня французьке місто Дюнкерк стало офіційним містом-партнером українського міста Бучі.