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Атаки дронами мають на меті виснажити нашу ППО, - Ігнат

Росіяни роблять алгоритм, звідки пускаємо ракети, як переміщаємось, уточнив речник.

Атаки дронами мають на меті виснажити нашу ППО, - Ігнат
Фото: скріншот відео

Російські окупанти намагаються атакувати Україну за допомогою іранських дронів для того, щоб виявити місця розташування протиповітряної оборони та виснажити її.

Про це в ефірі телемарафону заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Раніше більше застосовували комбіновано разом із ракетами. Зараз вони виснажують ППО, виявляють місця (розташування - ред). Той самий радіолокаційний літак А-50 злітає, коли по "Шахедах" нами ведеться бойова робота, він фіксує місця пусків з наших зенітних ракетних систем. Таким чином виявляють та роблять алгоритм, звідки ми пускаємо, як переміщаємось", - зазначив Ігнат.

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Раніше Ігнат сказав, що інформація про вибухи на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом та пошкодження російського літака А-50 є "гарною новиною", однак це не вплине на можливість росіян атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе. 

Під час атаки дронами в ніч на 27 лютого російські окупанти запускали їх з території Брянської області РФ.

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