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Папа Франциск відвідає Угорщину та зустрінеться з українським біженцями

Візит Понтифіка триватиме від 28 до 30 квітня.

Папа Франциск відвідає Угорщину та зустрінеться з українським біженцями
Фото: isra.com

Папа Римський Франциск відвідає у квітні Угорщину, повідомляє Vatican News.

Візит Понтифіка триватиме від 28 по 30 квітня.

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За інформацією директора Ватиканського прес-центру, у перший день Папа зустрінеться з президентом і прем'єром Угорщини, а також із єпископами, духовенством, богопосвяченими особами, семінаристами й душпастирськими співробітниками.

29 квітня у храмі святої Єлизавети Угорської запланована зустріч із біженцями, зокрема, з українськими, та з бідними. 

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Нещодавно Понтифіку подарували браслет із Азовсталі.

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