Під Вугледаром окупанти знизили активність, - Сили оборони

На Вугледарському напрямку у Донецькій області ворог упродовж 4 останніх діб знизив свою активність. Це пов’язано як з погодними умовами, так і з масовою відмовою окупантів йти у наступ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

«Ворог четверту добу дещо знизив свою активність. За минулу добу він спромігся лише на 15 штурмових дій. Якщо порівнювати з місячними даними, то це було до 60 штурмових дій за день. Можливо це пов’язано з погодними умовами, які не дають можливості зараз активно використовувати техніку, але ще до того там велика кількість повідомлень від наших розвідників, які досить вдало працюють, що там відбувається у ворога і в тилу, і на передовій – там дуже часті відмови від участі у бойових діях», - повідомив речник.

За словами Дмитрашківського, на згадану ділянку фронту прибув новий підрозділ ворога - 136-а бригада, яка була створена для війни в Чечні. Зараз вони перебувають на Донецькому напрямку і орієнтовно до 5 березня «приймають» лінію оборони, яку вони будуть тримати.

Крім того, він поінформував, що на Запорізькому напрямку ситуація на фронті лишається без змін, активних штурмових дій не відбувається, однак ворог активно обстрілює українські позиції.

Нагадаємо, що 27 лютого російські військові обстріляли селище Курахівка Донецької області.

Вчора ввечері близько 17-ї години російські військові обстріляли Костянтинівку на Донеччині, поранення отримала дитина.