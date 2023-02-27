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За кілька тижнів Польща надасть Україні 10 танків Leopard 2 і 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy

Польща першою передала Україні танки Leopard 2A4.

За кілька тижнів Польща надасть Україні 10 танків Leopard 2 і 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy
Фото: U.S. Army Europe

Упродовж кількох тижнів Польща надасть Україні ще 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy. Передача відбудеться після завершення навчання українських танкових екіпажів.

Про це пише Polska agencja prasowa з посиланням на главу канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхала Дворчика.

24 лютого Польща стала першою країною, яка успішно передала перші чотири танки Leopard 2A4 Україні. Дворчик зазначив, що передання наступної партії танків Leopard 2A4 відбудеться одразу після завершення на них навчання ЗСУ.

"Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання… Це перспектива на кілька тижнів", – зазначив він.

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Чиновник також наголосив, що обіцяні прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким танки PT-91 та Т-72 також "є питанням тижнів".

"Вони практично у процесі передання, тому незабаром будуть в Україні", – додав він.

Нагадаємо, Польща першою погодилася відправити Україні сучасні німецькі танки. Польський президент Анджей Дуда під час візиту до Львова говорив, що його країна готова до такого постачання в межах міжнародної коаліції. Для реекспорту потрібна була згода Німеччини, тож поставити Leopard до схвалення Берліном було неможливо.

Крім ФРН та Польщі, поставити німецькі танки обіцяла, зокрема, Іспанія та інші країни. Разом із американськими і британськими Україна має отримати близько 700 сучасних танків. 

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