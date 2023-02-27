В Одесі частково дали електропостачання для критичної інфраструктури

У понеділок станом на 12:00 повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.

Про це ДТЕК повідомляє у Telegram.

Згідно з повідомленням, критичну інфраструктуру також частково вдалось заживити в Суворівському та Малиновському районах міста і в Одеському районі області.

"Енергетики планують повністю повернути світло всім мешканцям регіону до кінця дня. Слідкуйте за оновленням інформації", – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, на Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.