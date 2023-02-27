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​В Україні імпорт електроенергії наближається до нуля, – Укренерго

Дефіцит потужності в системі відсутній і не прогнозується.

​В Україні імпорт електроенергії наближається до нуля, – Укренерго
Фото: Укргідроенерго

Станом на ранок 27 лютого дефіциту потужності в енергосистемі України немає, а імпорт електроенергії наближається до нуля.

Про це повідомляє у Facebook НЕК "Укренерго".

"Споживання поступово зростає до рівня робочого дня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля", – йдеться у повідомленні.

Однак з початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися взнаки наслідки російських обстрілів – сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні.

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Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.

"В решті регіонів мережеві обмеження відсутні. На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії", – поінформували в Укренерго.

Нагадаємо, у неділю 26 лютого споживання електрики в Україні порівняно із суботою зменшилося

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