Уряд передав у Фонд держмайна конфісковане майно російського олігарха Шелкова

Після грунтовного вивчення активів їх виставлять на приватизацію або здадуть в оренду.

Сьогодні, 24 лютого, Кабінет міністрів передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи російського мільярдера, акціонера титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайла Шелкова.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

"Фонд держмайна зосередиться на тому, щоб ефективно використовувати це майно для додаткових надходжень до держбюджету. Після ґрунтовного вивчення активів ми виставимо їх на приватизацію або здамо в оренду", - зазначив голова ФДМУ Рустем Умєров.

Уряд прийняв розпорядження на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 23 січня 2023 року і постанови Апеляційної палати цього ж суду від 3 лютого 2023 року.

Суд застосував санкції щодо Шелкова через те, що він сприяв збройній агресії Росії проти України. Належна йому корпорація ВСМПО-Авісма поставляла титанову продукцію підприємствам військово-оборонної промисловості РФ, у тому числі в рамках контрактів на виконання державного оборонного замовлення.

Серед конфіскованих активів - 100% ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна»‎, 100% ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»‎, 100% ТОВ «Тай-Мінералс»‎, 100% ТОВ «Інвестагро»‎. Крім того, конфісковані та передані ФДМУ склад рулонів нержавіючої стальної стрічки в Нікополі, комплекс будівель та споруд в смт Демурине (Дніпропетровська обл.), будинок в с. Новоандріївка (Дніпропетровська обл.), квартири в Одесі і Нікополі, стояночне місце в Одесі, 18 транспортних засобів тощо.

Уряд доручив Фонду забезпечити проведення приватизації або передачу в оренду цих активів. Отримані гроші будуть зараховані до держбюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд відмовився конфіскувати Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, котрий належить Шелкову. Цей комбінат виробляє ільменітовий концентрат і є найціннішим активом олігарха.