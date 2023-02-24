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Нардепи пропонують надати гарантії компенсації ризиків суден в рамках «Зернового коридору» на 20 млрд грн, - Підласа

Порядок використання цих коштів має розробити Кабінет міністрів України.

Нардепи пропонують надати гарантії компенсації ризиків суден в рамках «Зернового коридору» на 20 млрд грн, - Підласа
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Профільний комітет Верховної Ради врахував у змінах до Державного бюджету України, які ухвалили в другому читанні на засіданні у п’ятницю, 24 лютого, правку (№378) згідно з якою депутати пропонують фрахтувальникам, операторам та/або власникам суден надавати гарантії компенсації шкоди в сумі до 20 млрд грн.

Про це LB.ua повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Це була фактично ініціатива Міністерства аграрної політики та Міністерства відновлення і ця правка потрібна для того, щоби фактично страхувати ці ризики. Ми хочемо надавати гарантії операторам і власникам суден», - сказала вона.

Депутат уточнила, що порядок використання цих коштів має розробити Кабінет міністрів України.

Гроші на це пропонується виділяти із державного дорожнього фонду.

Схожий механізм працював напередодні великої війни, коли Україна взялась гарантувати відшкодування можливих втрат по літаках компаніям, що літали в Україну.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський і президент Єгипту обговорили відкриття Україною продовольчих хабів в Африці. Також ішлося про продовження зернової ініціативи.

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