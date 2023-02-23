У Комітеті Ради створено робочу групу з напрацювання нового проєкту закону по САП, - Іонушас

У профільному Комітеті Ради створили робочу групу з напрацювання нового проєкту закону про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це LB.ua повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

«Сьогодні під час позачергового засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності був розглянутий проєкт Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та деяких інших законів України щодо посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури реєстр. № 8402. Результатом голосування з 20 присутніх на засіданні Комітету народних депутатів – членів Комітету, 18 підтримали рішення Підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності рекомендувати Верховній Раді України відхилити цей законопроєкт, 1 - проти, я - особисто утримався», - заявив він.

Він наголосив, на необхідності підсилення ролі антикорупційних інституцій.

«Таке рішення колег-членів Комітету (представників всіх фракцій та груп), зумовлено рядом критичних зауважень майже всіх державних інституцій до даного законопроєкту, які надійшли на адресу нашого Комітету. Також, приймаючи до уваги, що даний законопроєкт був зареєстрований 31.01.2023 року та не проходив під час підготовки широке обговорення серед експертів, науковців, міжнародних експертів та відомих практиків, Комітет з питань правоохоронної діяльності звернувся до відповідних інституцій щодо надання пропозицій та зауважень, у свою чергу державні органі висловили критичні зауваження».

Такі зауваження та пропозиції до даного проєкту надійшли від Верховного Суду, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та інших державних органів.

Крім того свій юридичний висновок до законопроекту №8402 надали Дослідницька служба Верховної Ради України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України та інші фахові науковці.

«Зокрема, у своїх позиціях колеги висловлювали численні зауваження до законопроєкту та наголошували, що згідно із частиною першою статті 36 Кримінального процесуального кодексу України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. А, отже, наявні у КПК України гарантії незалежності САП та її прокурорів є достатніми для забезпечення її автономії в нинішній системі органів прокуратури. При цьому колеги вказували на недоцільність внесення до законодавства змін, спрямованих на виведення САП зі структури Офісу Генерального прокурора та реорганізацію її в окремий орган прокуратури в загальній системі органів прокуратури», - пояснив він.

За його оцінками, питання віднесення тимчасового відсторонення від посади Генпрокурора та керівника САП до повноважень Вищої ради правосуддя може суперечити вимогам статті 131 Конституції України та статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», оскільки такі повноваження цього органу не передбачені Конституцією України.

«А сам запропонований проєктом порядок тимчасового відсторонення від посади Генпрокурора, або керівника САП суперечить загальному порядку відсторонення від посади осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчинені злочинів, визначеному у статті 154 КПК України. Також у юридичних висновках наголошувалося, що низка пропозицій щодо внесення змін до окремих статей КПК України, не стосуються предмета його правового регулювання, присвяченого удосконаленню процесуального статусу та розширенню повноважень керівників і прокурорів САП і такі положення мають бути вилучені із тексту законопроекту. Вказували, що законопроєкт потребує доопрацювання та наголошували на обов’язкове виключення змін до КПК України, що стосуються ліквідації ряду інститутів (субінститутів) судового контролю на досудовому провадженні».

Голова Комітету додав, що врешті було ініційовано створення із залученням міжнародних експертів робочої групи з питань внесення змін до КПК, КК та деяких інших законів стосовно посилення ефективності та незалежності САП на базі Комітету з питань правоохоронної діяльності.

«Рішення щодо створення відповідної робочої групи було одноголосним. Вважаю за необхідне зазначити, що заступника голови робочої групи обрано представника опозиції Першого заступника Голови Комітету Андрія Осадчука, з фракції «Голос», - повідомив він.

Нагадаємо, до цього законопроєкт №8402, який передбачав посилення незалежності САП, відхилив парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.