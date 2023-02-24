Зеленський та Ердоган обговорили продовження Чорноморської зернової ініціативи

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це йдеться на сайті глави нашої держави.

Зеленський подякував лідеру Туреччини за слова підтримки в символічний для України день, підтримку резолюції ООН щодо сталого миру в Україні, а також формули миру.

Ердоган відзначив допомогу України в подоланні наслідків руйнівних землетрусів. Натомість Президент України висловив готовність продовжити надання можливої допомоги Туреччині та її народу.

Також президенти висловили зацікавленість у продовженні Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, 23 лютого Генеральна Асамблея ООН підтримала проєкт резолюції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Днями з Туреччини в Україну повернулася друга група рятувальників ДСНС.