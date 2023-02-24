Зеленський та Ердоган обговорили продовження Чорноморської зернової ініціативи

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це йдеться на сайті глави нашої держави.
Зеленський подякував лідеру Туреччини за слова підтримки в символічний для України день, підтримку резолюції ООН щодо сталого миру в Україні, а також формули миру.
Ердоган відзначив допомогу України в подоланні наслідків руйнівних землетрусів. Натомість Президент України висловив готовність продовжити надання можливої допомоги Туреччині та її народу.
Також президенти висловили зацікавленість у продовженні Чорноморської зернової ініціативи.
Нагадаємо, 23 лютого Генеральна Асамблея ООН підтримала проєкт резолюції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Днями з Туреччини в Україну повернулася друга група рятувальників ДСНС.