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Зеленський та Ердоган обговорили продовження Чорноморської зернової ініціативи

Президент Туреччини відзначив допомогу України в подоланні наслідків руйнівних землетрусів. 

Зеленський та Ердоган обговорили продовження Чорноморської зернової ініціативи
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це йдеться на сайті глави нашої держави.

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Зеленський подякував лідеру Туреччини за слова підтримки в символічний для України день, підтримку резолюції ООН щодо сталого миру в Україні, а також формули миру.

Ердоган відзначив допомогу України в подоланні наслідків руйнівних землетрусів. Натомість Президент України висловив готовність продовжити надання можливої допомоги Туреччині та її народу.

Також президенти висловили зацікавленість у продовженні Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, 23 лютого Генеральна Асамблея ООН підтримала проєкт резолюції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Днями з Туреччини в Україну повернулася друга група рятувальників ДСНС.

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