Завтра президент США Байден проведе віртуальну зустріч із Зеленським і лідерами G7

Лідери країн обговорять, як продовжуватимуть підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію і всіх тих, хто сприяє путінській агресії.

Президент США Джо Байден 24 лютого проведе віртуальну зустріч з лідерами G7 та Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє CNN.

Як зазначила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, це для того, щоб "продовжити координацію наших зусиль щодо підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за її війну". Завтра, за її словами, лідери країн обговорять, як продовжуватимуть підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію і всіх тих, хто сприяє путінській агресії.

"Рік тому ця група зібралася лише за декілька годин після того, як російські танки увійшли до України, щоб покласти безпрецедентні витрати на Путіна та його поплічників... Ми працювали разом, щоб надати Україні необхідну допомогу в галузі безпеки, економічної, економічної та бюджетної, гуманітарної та енергетичної", - сказала Жан-П'єр.

Речниця Білого дому відзначила Японію, яка цього року головує в G7, і виділила додаткові $5,5 млрд фінансової допомоги.

Нагадаємо, країни Великої сімки передбачила $39 млрд на фінансово-економічну підтримку України у 2023 році.

Держави-члени ЄС ухвалили заяву до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у якій запевнили нашу державу у своїй підтримці та допомозі, а також посиленні тиску на Росію.