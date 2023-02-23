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​Олександр Трухін написав заяву про складання депутатського мандата

ВР розгляне її на найближчому засіданні.

​Олександр Трухін написав заяву про складання депутатського мандата
Фото: з відкритих джерел

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін написав заяву про складання повноважень народного депутата України.

Про це повідомив у Telegram повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Заява О.Трухіна по складання мандату народного депутата. Відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Ярослав Железняк у Telegram
 

Нагадаємо, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін визнав, що пропонував хабар поліцейському. Він пішов на угоду зі слідством.

Аварія за участі депутата "Слуги народу" трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України. Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

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2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП Трухіна нічого не замовчується. 1 лютого ЗМІ опублікували відео з ДТП за участі Трухіна. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Після публікації відео журналістами очільник фракції Давид Арахамія закликав його самостійно вийти зі складу фракції. Арахамія сказав, що він із колегами чекав "офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП".

МВС також оприлюднило заяву після публікації журналістами відео. В міністерстві заявили, що "всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався “домовитись” із Міністром внутрішніх справ, не відповідають дійсності".

7 вересня 2022 року Трухін попросив припинити його повноваження як члена фракції. Після оголошення підозри в вересні Трухіну обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49,6 тисяч гривень.

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