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Рішення про візит Зеленського до Парижа було експромтом і ухвалилося буквально за 15 хвилин

Президент не планував відвідувати столицю Франції після поїздки до Лондона. 

Рішення про візит Зеленського до Парижа було експромтом і ухвалилося буквально за 15 хвилин
Фото: EPA/UPG

Візит президента України Володимира Зеленського до Парижа та зустріч там із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом не були заплановані заздалегідь. 

Поїздка до французької столиці після Лондона була експромтом, а рішення про її здійснення ухвалили буквально за 15 хвилин, дорогою від Даунинґ-стріт, де Зеленський зустрічався з премʼєр-міністром Ріші Сунаком, до британського парламенту, де він мав виступ. Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив на зустрічі з журналістами. 

Спершу приїзд президента України погодили з Макроном, потім – запросили німецького канцлера, аби переговори були тристоронніми. 

За його словами, у Парижі відбулася дуже продуктивна робота президента з французьким колегою Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

Нагадаємо, на початку лютого президент Зеленський здійснив другу за час повномасштабного вторгнення закордонну поїздку. Він рушив до Лондона. У британській столиці президент мав перемовини з головою уряду, виступив перед парламентом та був на аудієнції Короля Чарльза III.

Після цього він поїхав до Парижа, а звідти – до Брюсселя, де виступав у Європарламенті та зустрівся з лідерами усіх 27 країн-членів НАТО. 

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