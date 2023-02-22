Зеленський вніс до Ради законопроєкт про санкції щодо всіх банків та інших фінустанов РФ

Сьогодні, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт 9045 про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ Росії.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що санкції строком на 50 років будуть застосовані до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ, зокрема: Центрального банку Росії; небанківських кредитних організацій; операторів платіжних систем; професійних учасників фондового ринку; страхових компаній; інвестфондів; інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в РФ.

Санкції включають 10 пунктів, зокрема, зупинку правочинів з активами, що належать фінустановам РФ; заборону встановлення ділових відносин; заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз продовжив санкції проти Росії через захоплення територій України. Дія санкцій продовжена на рік.

У свою чергу, США та G7 готують до 24 лютого великий пакет санкцій проти Росії. Ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмеження у певних категоріях.