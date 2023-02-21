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Довіра українців до Збройних сил України зросла до 97%, - "Рейтинг"

Загалом війна сприяла підвищенню довіри громадян до державних інституцій.

Довіра українців до Збройних сил України зросла до 97%, - "Рейтинг"
Українські десантники з СПГ-9.
Фото: Кадр з відео ДШВ ЗСУ

22% українців за рік війни перейшли на частіше використання української мови. Відбулися зміни і в національній самоідентифікації: абсолютна більшість опитаних ідентифікує себе як громадян України (порівняно з 2021 роком показник зріс з 76 до 94%). 

Про це повідомляє Соціологічна група Рейтинг.

Загалом війна сприяла підвищенню довіри громадян до державних інституцій. Довіра до Збройних сил України зросла з 65 до 97%, до Президента – з 36 до 90%. Більшість опитаних (63%) вважають, що для перемоги у війні потрібно не менше півроку, або ж і більше часу.

Фіксується значне зростання суспільної самооцінки. Більшість опитаних оцінили положення України вище середнього – 4,6 балів з 7 максимальних, що в 1,5 рази вище показника 2021 року. Дві третини опитаних оцінили майбутні перспективи України на найвищому рівні.

Головна емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну – гордість. Внаслідок повномасштабного вторгнення і героїчного спротиву українського народу цей показник виріс більш ніж вдвічі – з 34 до 75%. 

Одним з прямих наслідків російського вторгнення стало зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. На сьогодні 87% підтримують вступ України в Європейський союз, 86% - в НАТО.

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Нагадаємо, що більше третини опитаних киян (33%) перейшли на українську мову після російського військового вторгнення в Україну.

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