Суд задовольнив заяву СБУ про заборону Партії регіонів

Низка депутатів від ПР у місцевих радах Донеччини, Луганщини та Криму залишаються досі з мандатами.

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону Партії регіонів.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

Оскільки ПР не заборонили раніше як проросійську політичну силу, низка депутатів у радах Донеччини, Луганщини та Криму залишаються досі з мандатами, бо після окупації в 2014 році вибори на цих територіях не проводилися.

Повний текст рішення суду щодо заборони “Партії регіонів” буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України. Партія зобов'язана передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді. До цього жодній партії це зробити не вдалося. У 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", Партію Шарія, партію "НАШІ", Комуністичну партію та інші.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зібрали понад 150 підписів під зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.