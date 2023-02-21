Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
ГоловнаПолітика

Суд задовольнив заяву СБУ про заборону Партії регіонів

Низка депутатів від ПР у місцевих радах Донеччини, Луганщини та Криму залишаються досі з мандатами.

Суд задовольнив заяву СБУ про заборону Партії регіонів
Фото: САП

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону Партії регіонів. 

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО. 

Оскільки ПР не заборонили раніше як проросійську політичну силу, низка депутатів у радах Донеччини, Луганщини та Криму залишаються досі з мандатами, бо після окупації в 2014 році вибори на цих територіях не проводилися. 

Повний текст рішення суду щодо заборони “Партії регіонів” буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України. Партія зобов'язана передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді. До цього жодній партії це зробити не вдалося. У 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", Партію Шарія, партію "НАШІ", Комуністичну партію та інші.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що у Верховній Раді зібрали понад 150 підписів під зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також