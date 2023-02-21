ВАКС дозволив примусово притягти нардепа Шахова до суду

Він підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн гривень.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду постановила здійснити примусовий привід на засідання народного депутата після його чергової неявки. Він підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними джерел "Української правди", йдеться про нардепа Сергія Шахова.

Зазначається, що нардеп без поважних причин не з’являється у судові засідання. Так, 22 листопада минулго року ВАКС зобов’язував його сплатити понад 5 тис. гривень штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

17 січня 2023 суд ухвалив аналогічне рішення про накладення на нардепа двох максимально можливих грошових стягнень у розмірі понад 10,7 тис. гривень. А 21 лютого 2023 нардеп вкотре проігнорував засідання.

"Зважаючи на неявку, суд поставив здійснити привід обвинуваченого до суду. Засідання призначено на 01.03.2023", - зазначили в САП.

Шахов обвинувачується у декларуванні недостовірних відомостей - у декларації за 2020 рік він не зазначив інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київської області та офіс, що перебували у його користуванні, а також належні майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки. Загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн гривень.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року Шахову повідомили про підозру. У червні 2022 року детективи НАБУ завершили слідство.

2 серпня минулого року справу Шахова про недекларування майна скерували до суду.