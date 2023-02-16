ВАКС дозволив націоналізувати підприємства російського олігарха Дерипаски

Вищий антикорупційний суд на засіданні 16 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

"Встановлено, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва РФ, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України. Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів", - зазначили у спецслужбі.

За даними Міністерства юстиції, Олег Дерипаска – один із найбагатших російських олігархів, мільярдер та наближений до президента Росії Володимира Путіна. він контролює та володіє значними частками груп компаній "РУСАЛ", "Базовий елемент", "ЕН+ ГРУП".

"Об’єднана компанія «РУСАЛ» – другий за величиною виробник алюмінію у світі. А також компанія здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку, яку в подальшому збройні сили РФ використовують у війні проти України", - наголосили в міністерстві.

Серед стягнених на користь держави активів:

100% частки ТОВ «Глухівський Кар’єр кварцитів» (розташовано за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, село Баничі, вул. Заводська, буд.18А, код згідно із ЄРДПОУ 14015554);

100% ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 33133003);

100% частки ТОВ «Компанія «Алюміній України» (розташовано за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд.18/7-В, код згідно із ЄРДПОУ 30348178);

100% частки ТОВ «Гуардон України» (розташовано за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд.94А, код згідно із ЄРДПОУ 33144806);

100% частки ТОВ «Сервісний центр «Металург» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 32654880);

100 % частки ТОВ «ЧАС ІТ» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 34375844);

99 % частки ТОВ «Охорона МГЗ» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 33896836);

100 % частки ТОВ «Центр обліку Миколаїв» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 34319397);

100 % частки Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Богоявленський, буд.325/1, код згідно із ЄРДПОУ 33250256);

100 % частки ТОВ «Запоріжалюмінторг» (розташовано за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.15, код згідно із ЄРДПОУ 32573524);

29,5363% акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (розташовано за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.15, код згідно із ЄРДПОУ 00194122;

100 % частки ПрАТ «Хустський кар`єр» (розташовано за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона, буд.1, код згідно із ЄРДПОУ 05467613);

100 % частки ПрАТ «Жежелівський кар`єр» (розташовано за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Жежелів, вул. Кар`єрна, буд.1-В, код згідно із ЄРДПОУ 00292379);

більш ніж 300 об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Нагадаємо, торік у січні Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до російського олігарха Олега Дерипаски.

Нещодавно у Мін'юсті уточнили, якими активами в Україні володіє Дерипаска.