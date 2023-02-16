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Шмигаль і посли G7 обговорили посилення санкцій проти атомної галузі Росії

Також ішлося про пріоритети у відновленні та плани з децентралізації енергетичної мережі України.

Шмигаль і посли G7 обговорили посилення санкцій проти атомної галузі Росії
Фото: Пресслужба КМУ

16 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із послами країн Групи Семи.

Як ідеться на урядовому порталі, сторони обговорили формулу миру та посилення тиску на РФ.

За словами Шмигаля, відповіддю на ядерний шантаж на Запорізькій АЕС і тероризм на Каховському водосховищі мають стати посилення санкцій, зокрема проти російської атомної галузі.

Також на зустрічі йшлося про пріоритети у відновленні та плани з децентралізації енергетичної мережі України. 

Нагадаємо, Німеччина заблокувала проєкти АЕС “Росатому” в Туреччині та Угорщині.

15 лютого Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресивною війною проти України.

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