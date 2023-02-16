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Байден і Шольц зустрінуться 3 березня, говоритимуть про підтримку України

Також вони розглянуть свою співпрацю з інших питань безпеки, включаючи виклики, які надходять від Китаю.

Байден і Шольц зустрінуться 3 березня, говоритимуть про підтримку України
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц проведуть зустріч 3 березня, повідомляє Bloomberg.

Під час зустрічі йтиметься про зусилля щодо зміцнення підтримки України.

"У річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорять наші поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на Росію відповідальності за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки", - заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр. 

Також Байден і Шольц розглянуть співпрацю з інших питань безпеки, включаючи виклики, які надходять від Китаю.

Нагадаємо, попередня зустріч Шольца і Бадена відбулася 7 лютого у Вашингтоні.

Тим часом 20-22 лютого Байден має відвідати Польщу, де зустрінеться з польським колегою та лідерами "Бухарестської дев'ятки".

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