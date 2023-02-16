Молдова поки що не відмовляється від нейтралітету, - Санду

Однак влада повинна продовжувати дискусії про те, чи здатна країна самостійно забезпечити мир.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що зараз не стоїть питання про відмову Молдови від нейтралітету.

Про це повідомляє Newsmaker.

"Наразі не стоїть питання про відмову від нейтралітету. Тому що нейтралітет прописаний у Конституції Молдови. І якщо проаналізувати недавні опитування, можна побачити, що більшість громадян країни, як і раніше, вважають, що нейтралітет потрібно зберегти. І ми поважаємо цей вибір громадян", - сказала Санду.

Вона зазначила, що влада Молдови має боротися з брехнею про те, що статус нейтралітету не дозволяє зміцнювати обороноздатність країни.

"Ми також маємо продовжувати серйозно обговорювати питання, що маємо робити, щоб захистити себе. Чи здатні ми самостійно забезпечити мир та спокій?", - зазначила Санду.

Раніше Санду дала інтерв'ю Politico. Вона заявила, що Молдова залишається дуже "вразливою" і схильна до російської гібридної війни через пропаганду і дезінформацію.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг ранішее наголосив, що країни Альянсу посилять партнерство та підтримку Грузії та Молдови, вразливих до втручання РФ, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.